Trampoline Sabangplein weggehaald, buurt mag meedenken over nieuwe invulling

De bewoner die een in de buurt geliefde trampoline had neergezet op het Sabangplein in de Indische Buurt, heeft het speeltoestel inmiddels zelf weggehaald. Een woordvoerder van de gemeente Groningen laat dinsdag weten dat er, in overleg met de buurt, een nieuwe invulling van de locatie komt. Daarbij komen mogelijk ook vaste speeltoestellen, als vervanger van de trampoline.

De bewoner had het toestel op het grasveld gezet zodat kinderen uit de buurt erop konden spelen. Dat bleek niet toegestaan, omdat het op gemeentegrond stond. De gemeente liet via een brief aan de trampoline weten dat het toestel moest worden verwijderd. Daarop volgden meerdere kaartjes van buurtbewoners bij het speeltoestel, die de gemeente opriepen om de trampoline te laten staan.

De woordvoerder liet kort daarna al weten dat de gemeente de gang van zaken betreurde. Na overleg met de eigenaar is het toestel nu wel verwijderd. “Er zijn gesprekken met bewoners en een opbouwwerker om plannen te maken voor deze plek”, aldus de woordvoerder. “De mogelijkheden voor permanente speeltoestellen horen daar ook bij. De bewoners kunnen dit dan als bewonersinitiatief bij de gemeente indienen, waarna we samen de uitvoering oppakken.”