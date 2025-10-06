Tom Rustebiel (D66) vertrekt na bijna tien jaar uit Groningse gemeenteraad

Foto via D66

Tom Rustebiel, raadslid en voormalig fractievoorzitter van D66 in de Groningse gemeenteraad, stelt zich niet opnieuw kandidaat voor de verkiezingen van maart volgend jaar.

Daarmee komt na bijna tien jaar een einde aan Rustebiels werk als raadslid in Groningen. In een verklaring zegt Rustebiel dat dat geen makkelijke beslissing was. “Ik pak wekelijks het raadswerk met veel plezier op en het voelt nog altijd als een eer om me als volksvertegenwoordiger voor Groningers in te mogen zetten. Toch is het perspectief van een nieuwe periode in de gemeenteraad er eentje van vier jaar. Dat is een periode, met ook andere ambities op professioneel en persoonlijk vlak, die ik niet kan overzien.”

Rustebiel begon in 2016 als raadslid en volgde Berndt Benjamins in 2020 op als fractievoorzitter. In 2022 trok hij ook de kar voor D66 tijdens de raadsverkiezingen. Rustebiel droeg het lijsttrekkerschap in 2022 over aan Jim Lo-A-Njoe, die in maart ook lijsttrekker is tijdens de komende verkiezingen.

“Tot die tijd blijf ik me, naast mijn werk op de Wadden voor Rijkswaterstaat, natuurlijk nog vol inzetten voor Groningen,” besluit Rustebiel. “Wat voor invulling er na maart komt naast mijn reguliere baan, dat weet ik nog niet. Maar ik ben altijd in voor een kopje koffie. En voor mensen die nog twijfelen over het kandideren voor de gemeenteraad? Gewoon doen! Twijfel je toch? Ik help je graag.”