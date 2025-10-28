TikTok-duo Nocha uit Haren lanceert eerste single ‘Masker van Geluid’

Noa en Chantal uit Haren veroverden TikTok al met hun 20.000 volgers. Onder de naam Nocha combineren ze nu hun TikTok-content met passie voor muziek. “Masker van Geluid “, de eerste single van het duo, komt komende vrijdag uit op Spotify.

“Wat begon als plezier maken met video’s, groeide uit tot iets veel groters”, vertelt Chantal. “We kregen zoveel reacties op onze zang dat we dachten: waarom geen eigen nummer maken?”

Het nummer over het leven van Noa. Zij zit nu vaak thuis vanwege long-covid, vervolgt Chantal: “Zij heeft heel vaak het gevoel gehad dat mensen haar niet begrepen. Je kan niet altijd zien aan de buitenkant hoe het met iemand gaat. Je toch vaak dat mensen zich niet gezien of niet gehoord voelen. Wij willen daar graag een stem aan geven, maar wel in lekkere verpakking voor iedereen.”

Volgens Chantal is het niet de bedoeling dat het bij één nummer stopt: “Dit is een wat rustiger liedje. Wellicht dat het tweede liedje net wel iets meer uptempo is.”