Tijdelijk fietsdepot Damsterplein verhuist zaterdag naar Ossenmarkt

Tijdelijk fietsdepot in 2020 op de Ossenmarkt. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het tijdelijke fietsdepot verhuist komende zaterdag (1 november) naar de Ossenmarkt. Stadjers kunnen daar voortaan hun fiets ophalen die door de gemeente uit de binnenstad is verwijderd.

Volgens de gemeente blijft de werkwijze en openingstijden hetzelfde. Fietseigenaren kunnen met hun sleutel als bewijs de fiets gratis binnen 24 uur ophalen. Na 24 uur gaat de fiets naar het fietsdepot in Vinkhuizen.

Het depot is van maandag tot en met woensdag geopend van 09.00 uur tot 15.00 uur. Op donderdag en vrijdag geldt dit van 09.00 uur tot 22.30 uur. Zaterdag is het depot open tussen 11.30 uur en 22.30 uur.

Het tijdelijke fietsdepot was vanaf 2020 ook op de Ossenmarkt. In augustus 2021 verplaatste de gemeente het depot naar het Damsterplein.