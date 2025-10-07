‘The Remembered Soldier’ van Anjet Daanje finalist bij prestigieus National Book Award

‘The Remembered Soldier’ van schrijver Anjet Daanje uit de stad is één van de finalisten bij de National Book Awards. De prestigieuze Amerikaanse literatuurprijs wordt op 19 november uitgereikt.

Het boek van Daanje is finalist in de categorie ‘Translated Literature’. Het is in het Engels vertaald door David McKay, die in het verleden al diverse Nederlandse boeken heeft vertaald. Daanje bracht in 2019 ‘De herinnerde soldaat’ uit. Het verhaal: tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt vlak achter de Belgische frontlinie een soldaat gevonden. Hij is niet gewond, maar weet niet wie hij is. Men brengt hem naar een gesticht voor krankzinnigen. Vier jaar na de oorlog vindt hij via een advertentie zijn familie terug. Hij blijkt Amand Coppens te heten en hij heeft een vrouw, Julienne, en twee kinderen. ‘Thuis’ probeert hij zijn identiteit terug te vinden. Naarmate hij zich meer op zijn gemak voelt in zijn nieuwe leven krijgt hij vaker nachtmerries over zijn tijd in de loopgraven.

Naast het boek van Daanje zijn in deze categorie ook ‘On the Calculation of Volume (Book III)’ van Solvej Balle, ‘We Are Green and Trembling’ van Gabriela Cabezón Cámara, ‘We Computers: A Ghazal Novel’ van Hamid Ismailov en ‘Sad Tiger’ van Neige Sinno genomineerd als finalisten. De National Book Awards behoren tot de meest prestigieuze literaire prijzen in de Verenigde Staten, die sinds 1950 jaarlijks worden toegekend. Ze zijn in het leven geroepen door de non-profitorganisatie National Book Foundation om de beste boeken die door Amerikanen zijn geschreven en in de VS zijn gepubliceerd te eren en te promoten. De prijzen worden uitgereikt in vijf hoofdcategorieën: Fictie, Non-fictie, Poëzie, Jeugdliteratuur en Vertaalde literatuur. Een nominatie, en al helemaal een overwinning, wordt gezien als een belangrijke erkenning die een aanzienlijke impuls kan geven aan de carrière van een auteur en de verkoop van hun werk.

Voor elk van de vijf categorieën stelt de National Book Foundation een onafhankelijk panel van vijf juryleden samen, bestaande uit auteurs, dichters, vertalers, literatuurcritici en boekverkopers. Uit een groot aantal inzendingen (ingediend door uitgevers) kiest elk panel eerst een Longlist (tien titels) in september, gevolgd door een Finalistenlijst (vijf titels) in oktober. Op de avond van de prijsuitreiking in november komt elk panel bijeen om de definitieve Winnaar te kiezen. Niemand—zelfs het personeel van de Foundation niet—weet wie de winnaars zijn totdat ze die avond op het podium worden aangekondigd. De winnaar ontvangt een geldprijs van $10.000 en een bronzen sculptuur.