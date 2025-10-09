Tentoonstelling van studenten uit Groningen, Paramaribo en Teheran

Foto: Akerk in de winter

In de Akerk opent komende dinsdag de tentoonstelling ‘Art Without Borders III’. Het draait om werk van studenten en alumni van kunstacademies uit Groningen, Paramaribo en Teheran.

De expositie vindt plaats ter gelegenheid van 80 jaar vrijheid en stelt één centrale vraag aan de kunstenaars die deelnemen: ‘Wat betekent vrijheid voor jou? ‘

Ook middelbare scholen uit de provincie Groningen en uit Iran zijn betrokken bij de tentoonstelling. De leerlingen hebben in hun eigen kunstprojecten hun visie op de vrijheid vormgegeven. Zo ontstaat een bijzondere dialoog tussen jonge makers van verschillende achtergronden.

Via een livestream leerden studenten en scholieren uit de drie steden elkaars leefomstandigheden en perspectieven beter kunnen. Dat is de basis voor hun artistieke bijdragen aan de tentoonstelling. Deze loopt tot en met 23 november.