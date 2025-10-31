TenneT en Enexis steken miljarden in uitbreiding Gronings elektriciteitsnet

Foto Andor Heij. Hoogspanningsmasten Tennet

Het elektriciteitsnet in Groningen worden de komende jaren flink uitgebreid. Zowel TenneT als Enexis investeren miljarden om het netwerk te versterken. Desondanks lopen sommige projecten in de gemeente en provincie vertraging op.

TenneT en Enexis werken in Groningen samen aan het hoogspanningsnet. De twee stroombedrijven delen de provincie op in vijf deelnetten van 110.000 volt. In één daarvan ligt rond de stad Groningen. Bij Meerstad werken de bedrijven samen aan nieuwe aansluitingen op de landelijke 380.000/220.000 volt-‘energiesnelwegen’ en het station bij Vierverlaten wordt nog verder uitgebreid. Enexis laat daarnaast weten dat in Groningen tot en met 2028 ongeveer 3.200 kilometer aan nieuwe kabel wordt aangelegd.

Enexis waarschuwt dat enkele projecten vertraging oplopen, zoals het station Vierverlaten 10 kV en Winsum Ranum. Ook voor TenneT lopen projecten op veel plekken in het land niet volgens plan. Twee stations in de provincie worden twee tot vijf jaar later opgeleverd dan oorspronkelijk gedacht, maar een ander station is juist eerder klaar.

Daarom zijn extra investeringen van netbeheerders TenneT en Enexis hard nodig om de ‘verstopping’ van het stroomnet tegen te gaan. TenneT investeert tot 2040 zo’n 50 miljard euro extra in haar gehele beheergebied in Nederland. Enexis, verantwoordelijk voor de distributie van energie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland, steekt in drie jaar tijd zo’n 7 miljard euro in haar verzorgingsgebied (Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg).

TenneT verwacht dat de zogeheten netcongestie in Groningen in 2034 kan worden opgelost. Beide netbeheerders zoeken tijdelijke oplossingen om de druk op het netwerk te verlichten. Bij Vierverlaten wordt bijvoorbeeld een transformator eerder in gebruik genomen via een tijdelijke aansluiting. Daarnaast wordt onderzocht of technische aanpassingen aan bestaande lijnen extra capaciteit kunnen bieden.