Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor mishandeling en stalking van ex

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 47-jarige man uit Groningen vijf maanden cel voorwaardelijk plus een taakstraf van 150 uur voor mishandeling, bedreiging en stalking. Dat meldt RTV Noord.

Het draait om een erfeniskwestie. De man was boos toen hij geen erfgenaam bleek te zijn van zijn vader die vier jaar geleden overleed. Die zou een relatie hebben gekregen met zijn ex-vriendin. Daarop zou de verdachte twee jaar lang zijn ex-vriendin, hun zoon en diens vriendin gestalkt en bedreigd hebben. Ook zou hij zijn ex mishandeld hebben. De verdachte heeft de feiten bekend.

Justitie eist bovendien een contact- en locatieverbod. De ex-vriendin is nog altijd bang dat hij haar opnieuw zal aanvallen. De rechter doet over twee weken uitspraak.