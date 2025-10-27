Sunnemeerten Parade, lampionnenwedstrijd en benefietmaaltijd: dit is er vanaf komend weekend te doen tijdens de Sint Martinusdagen

Foto: Wendy Bruins

Vanaf komende zaterdag tot en met 12 november vinden weer de jaarlijkse Sint Martinusdagen plaats in Stad. Die kennen dit jaar een aantal nieuwe elementen, waaronder de eerste Sunnemeerten Parade en een voorstelling met verhalen uit het koloniale en slavernijverleden in Groningen. Tijdens de eerste twee weken van november staat delen en hulp aan de minderbedeelden natuurlijk centraal.

De festiviteiten beginnen komende zaterdag met het uitdelen van voederbieten op de Vismarkt. Volgende week dinsdag worden er ook voederbieten uitgedeeld aan scholen. Op woensdag 5 november kunnen kinderen gratis workshops volgen om lampionnen van voederbieten te maken. De beste lampionnen vallen op 8 november in de prijzen tijdens de lampionnenwedstrijd bij de Martinikerk.

In de Martinikerk is volgende week maandag de jaarlijkse benefietmaaltijd. De opbrengst gaat naar organisaties rond Groningse dak- en thuislozen. Dak- en thuislozen kunnen zelf een dag later een hapje en een drankje nuttigen in het schip van de Martinikerk

Het hoogtepunt van de Sint Martinusdagen is de op zaterdag 8 november. Dan begint om 16.30 uur een optocht door de binnenstad met Sint Martinus te paard, Romeinse soldaten, een showband, versierde bakfietsen, kinderen met lampionnen en deelnemers van een wandeling over het Pronkjewailpad: de Camino Groningen. Alle wandelaars die de volledige route van de Camino van ruim 250 km door Groningen hebben voltooid, worden met deze tocht gehuldigd.

In de avond van zaterdag 8 november trekt de Sunnemeerten Parade door de stad. De stoet met lichtsculpturen van wilgentenen en rijstpapier wordt begeleid door muziek en feestelijke optredens. Aan de sculpturen wordt op dit moment de laatste hand gelegd in werkplaatsen verspreid over Stad. In totaal lopen naar verwachting zo’n zeshonderd mensen mee aan de parade, onder begeleiding van muziek.

11 november staat in het teken van inzamelingen voor dak- en thuislozen. Er worden jassen en dekens verzameld die verdeeld worden via lokale hulporganisaties. Later op de dag is er de Sint Martinusvesper en ‘s avonds de voorstelling ‘Forget to remember’, met verhalen uit het koloniale en slavernijverleden, verteld vanuit het perspectief van vrouwen van kleur.

