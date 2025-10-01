Suikerzijde krijgt 500 extra woningen erbij

Bouwterrein Suikerzijde

Er komen 500 extra woningen in het noordelijk deel van De Suikerzijde. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de grote vraag naar woningen.

De oorspronkelijke plannen voor De Suikerzijde stammen uit 2018. Toen was het idee dat er ongeveer 2.000 woningen in het deel ten noorden van de spoorlijn zouden komen. Ontwikkelingen in de woningmarkt leiden ertoe dat er een grotere behoefte is aan kleinere koopwoningen. Dat heeft te maken met betaalbaarheid.

De 500 extra woningen, waaronder de helft sociale huurwoningen, passen binnen de huidige bouwvelden en bouwhoogtes. Omdat in dezelfde ruimte meer woningen komen, blijft de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen toch gelijk. Dat kan omdat in dezelfde ruimte meer woningen komen.

Wethouder Rik van Niejenhuis is blij met de extra woningen: ‘het is erg belangrijk dat we flexibel kunnen blijven inspelen op de vraag en dat we blijven bouwen voor iedereen. Tegelijkertijd blijft de kwaliteit van De Suikerzijde overeind: ruim opgezette bouwvelden met groene binnenwerelden, brede lanen, een groot park en voorzieningen.’

Naast de 2.500 woningen in dit deel van De Suikerzijde is er ook ruimte voor 55.000 m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De ontwerp-wijziging van het omgevingsplan ligt binnenkort ter inzage voor reacties.