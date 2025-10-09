Studenten Noorderpoort bakken hét Broodje Grunn

De bakkerij van Noorderpoort stond de afgelopen dagen in het teken van de Bakathon, een driedaags project waarin studenten van de bakkersopleiding werkten aan het Broodje Grunn. In totaal deden meer dan vijftig studenten mee aan het bedenken en bakken van wat hét broodje van Groningen moet worden.

Aan het einde van de driedaagse presenteerden de teams hun broodjes aan een vakjury. Die lette niet alleen op de smaak, maar ook op het verhaal achter het broodje en het gebruik van lokale ingrediënten. Uiteindelijk koos de jury twee winnende broodjes die doorgaan naar de volgende ronde.

In november wordt tijdens de Promotiedagen in MartiniPlaza verder gewerkt aan het beleg en de afwerking van het broodje. Tijdens het evenement Wintergoud in december mag het publiek proeven en stemmen op het uiteindelijke Broodje Grunn.