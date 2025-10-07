Student & Stad wil meer aandacht voor problemen blinden en slechtzienden in binnenstad en Zuiderplantsoen

Foto: Ruben Feiken

Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden in de binnenstad zijn niet overal logisch of veilig aangelegd, stelt de raadsfractie van Student & Stad. Ook in het Zuiderplantsoen is de openbare ruimte moeilijk toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Volgens de fractie zorgt dat voor onnodige risico’s.

Op de Grote Markt lopen de geleidelijnen soms door terrassen. Dat kan verwarrend en gevaarlijk zijn voor mensen die blind of slechtziend zijn. Hierdoor kan de route abrupt eindigen of worden geblokkeerd, wat de toegankelijkheid van het plein ernstig beperkt.

Bij de Nieuwe Markt ligt een deel van de geleidelijnen zelfs over een watergoot. Hierdoor kunnen mensen met een visuele beperking in de goot stappen, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Volgens Student & Stad is dit een voorbeeld van hoe het ontwerp van openbare ruimtes niet altijd rekening houdt met de behoeften van iedereen.

‘Shared-space’ Zuiderplantsoen niet voor iedereen

Ook het Zuiderplantsoen is problematisch, stelt Student & Stad na berichtgeving door OOG. Het park heeft alleen wegen en grasvlakken, maar mist stoepen waar blinde en slechtziende mensen houvast aan hebben. Stoepen zijn belangrijk, omdat mensen met een visuele beperking deze kunnen volgen met hun stok en zo weten hoe ze veilig moeten lopen.

Daarnaast zorgen de wegen van het Zuiderplantsoen, die als shared space zijn ingericht, voor onveilige situaties. Voetgangers en fietsers moeten de ruimte met elkaar delen, waardoor mensen soms het gevoel hebben dat ze in gevaar zijn. Bewoners geven aan dat dit hun zelfvertrouwen aantast en dat zij zich hierdoor buitengesloten voelen.

Opnieuw beoordelen en waar nodig aanpassen

Student & Stad heeft vrijdag schriftelijk om opheldering gevraagd aan het gemeentebestuur over de problematiek. De partij wil weten waarom belijning in de binnenstad is aangelegd zoals die is en waarom deze ontbreekt in het Zuiderplantsoen. Ook vraagt de fractie zich af of er vooraf wel is overlegd met belangenorganisaties voor mensen met een visuele beperking.

Daarnaast vraagt de fractie of de gemeente bereid is de situatie op de twee marktpleinen en het nieuwe park opnieuw te beoordelen. Ten slotte wil de studentenfractie dat toekomstige projecten zodanig worden aangelegd dat blindengeleidelijnen veilige en logische routes vormen.