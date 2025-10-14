Student & Stad start petitie voor behoud Stadsstrand: “Dat het weg moet is niet uit te leggen”

Foto: Martijn Rotgers. Stadsstrand.

Het Stadsstrand bij de Oosterhamrikkade dreigt te verdwijnen. Zonde, zo stelt de fractie van Student & Stad, die een petitie is gestart om het college op andere gedachten te brengen.

“Wij lazen de toekomstplannen voor de Healthy Ageing Campus, een plan van de gemeente, UMCG en RUG, en daaruit blijkt dat het Stadsstrand in zijn geheel moet gaan verdwijnen,” vertelt Olivier van Schagen van de partij. “Daar zijn wij niet blij mee. Wat er voor terugkomt, is een pleintje zonder strand. Er zijn in onze stad al te weinig verkoelende zwemplekken en ook te weinig recreatieplekken. Locaties zoals het Noorderplantsoen en het Stadsstrand zijn op dit moment al heel erg vol. Het is daarom niet slim om dit weg te halen. Het is een gewaardeerd stukje stad, en wij vinden dat dit behouden en mogelijk zelfs uitgebreid zou moeten worden.” Student & Stad is niet tegen de ontwikkeling van de Healthy Ageing Campus: “Wij denken dat de campus en het behoud van het Stadsstrand prima naast elkaar kan bestaan.”

Het huidige Stadsstrand werd in mei 2017 geopend door wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). De plek, gelegen bij DOT, is sindsdien een populaire locatie voor ontspanning en sport en werd door Lonely Planet zelfs uitgeroepen tot een van de beste stadsstranden van Nederland. “Het is niet uit te leggen dat je dit weg wilt halen vanwege de ontwikkeling van de Healthy Ageing Campus,” vervolgt Van Schagen. “Groningen wil graag een bruisende stad zijn, maar die ambitie wordt niet waargemaakt met zo’n beslissing. Op dit moment gaat het nog om conceptplannen. Toch willen we dit zo snel mogelijk op de agenda van de raad krijgen om hier met het college over in gesprek te gaan. Daarnaast hebben we de petitie opgezet en nodigen we iedereen uit om deze te tekenen en ook om deze te delen met familie en vrienden.”

De petitie vind je op deze pagina.

OOG maakte acht jaar geleden een reportage over de opening van het strand: