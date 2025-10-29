Student & Stad organiseert vanavond ‘Verkiezingen Watchparty’ in FIXY: “Eerste biertjes gratis”

Foto: Student & Stad

De kloof tussen politiek en studenten dichten. Dat is een van de speerpunten van de fractie van Student & Stad. Woensdagavond organiseert de partij een ‘Verkiezingen Watchparty’ in de binnenstad.

“Wat we zien, is dat de politiek ver van jongeren af staat”, vertelt raadslid Olivier van Schagen. “Voor veel jongeren is het een ver-van-mijn-bed-show. Toch worden er door de politiek belangrijke beslissingen genomen die invloed hebben op thema’s die er voor jongeren toe doen. Sterker nog, jongeren moeten het langste voortleven met de beslissingen die vandaag de dag genomen worden.” Student & Stad vindt het belangrijk dat de kloof tussen politiek en jongeren kleiner wordt. “Dat proberen we op verschillende manieren te doen: bijvoorbeeld door heel actief bezig te zijn op sociale media, maar ook door allerlei evenementen te organiseren.”

Eén van die evenementen is de ‘Verkiezingen Watchparty’. “Dit vindt plaats in FIXY. Dat is een nieuwe uitgaansgelegenheid die op de plek van OOST zat, in de Oosterstraat. Studenten & Stadjers zijn vanavond welkom om met ons de verkiezingsavond te komen volgen. De deuren gaan open om 20.30 uur en de eerste paar biertjes vanavond zijn op kosten van Student & Stad, dus als je er vroeg bij bent kun je hopelijk ook nog een gratis biertje meepikken.”

Volgens Van Schagen kan de avond doorgaan tot de late uurtjes: “In Groningen hebben we gelukkig geen sluitingstijden. De verwachting is dat de uitslagen laat binnen zullen komen. Mensen die morgen een tentamen moeten maken, mogen uiteraard eerder naar huis gaan, maar de mensen die het tot laat willen volgen, zijn van harte welkom om met ons te blijven kijken.”

Volgens het raadslid zal Student & Stad breed vertegenwoordigd aanwezig zijn: “Het is ook een mooie kans om kennis te maken met de drie raadsleden die we in de gemeenteraad hebben, de commissiewoordvoerders, bestuursleden en andere betrokkenen. We beantwoorden ook graag vragen en informeren je graag over de mogelijkheden die er zijn om binnen onze partij aan de slag te gaan.”