Streep door laatste Suikermarkt van het seizoen: “Het weer wordt te slecht”

Foto: Niels Knelis Meijer

De Suikermarkt, die zondag gehouden zou worden op het Suikerterrein bij EM2, gaat niet door. Dat laat de organisatie weten.

“We hebben helaas moeten besluiten om de markt niet door te laten gaan,” vertelt Maartje van der Meulen. “Het KNMI heeft voor zondag ‘code geel’ uitgevaardigd. Er wordt een harde wind verwacht en bovendien gaat het flink regenen. De Suikermarkt is een markt die buiten plaatsvindt waarbij ondernemers in stands hun waren aanbieden. We willen gevaarlijke omstandigheden voorkomen. Daarnaast zijn er ondernemers aanwezig die bijvoorbeeld kleding of kunst verkopen. Dit mag niet nat worden. Kortom, de risico’s zijn te groot, waardoor we, helaas, hebben moeten besluiten om de markt niet door te laten gaan.”

De Suikermarkt zou de laatste markt zijn van dit seizoen. “Maar niet getreurd. Volgend jaar zullen we sowieso weer van de partij zijn. Houd onze socials in de gaten voor aankondigingen en data.” Eén van de ondernemers die zondag actief zou zijn op de markt is Retro and Cool Stuff in de W.A. Scholtenstraat. Deze ondernemer laat weten dat zijn winkel zondag geopend zal zijn. “Daarmee bieden we een heel klein beetje een alternatief aan voor de Suikermarkt. Mensen zijn van 12.00 tot 16.00 uur welkom in de twee vintagewinkels die zich naast elkaar bevinden. In totaal bieden we tweehonderd vierkante meter aan unieke vintage vondsten aan.”