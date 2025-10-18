Straatkunstwerken Beijum hebben onderhoud nodig; kunstenaar wil schilderingen vervangen, maar budget ontbreekt

Foto: Rieks Oijnhausen

De straatkunstwerken in de wijk Beijum zijn toe aan onderhoud. De kunstenaar zou het graag op willen pakken, maar budget ontbreekt.

“Deze kunstwerken zijn echt wel af,” zegt Michel Velt als hij foto’s te zien krijgt hoe de werken er op dit moment bij hangen. Op de foto’s zijn forse beschadigingen te zien. Velt heeft enkele jaren geleden op verschillende plekken in Beijum kunstwerken op muren aangebracht. Het gaat bijvoorbeeld om de muurschildering ‘Moeder en kind’, maar ook ‘pauw’, ‘papegaai’ en ‘reiger’, waarbij laatstgenoemden aan de Atensheerd te vinden zijn.

“De drie werken aan de Atensheerd heb ik in 2017 gerealiseerd. In de herfst van 2021 zijn de kunstwerken al eens vervangen door nieuwe exemplaren. Wat hier speelt, zijn de weersinvloeden. Normaal brengen we zulke schilderingen aan op de buitenmuur van een gebouw. Deze panden zijn in eigendom van een woningcorporatie. Zij wilden in 2017 niet dat het op de buitenmuur zou komen. Daarom is er gebruikgemaakt van ophanging, waarbij de kunstwerken op hout zijn gemaakt en vervolgens aan de muur zijn bevestigd.”

Velt: “Hout is minder goed bestand tegen regen en wind. Als ik nu zie hoe de werken erbij hangen, dan zeg ik: dit moet vervangen worden. Voor het aanzien is dat belangrijk, maar ook voor mij als kunstenaar, omdat mijn naam eraan verbonden is. Ik zou het ook wel willen vervangen. Het mooiste zou zijn om het toch op de muur aan te brengen. Dat de woningcorporatie daar huiverig voor is, dat snap ik deels. Aan de andere kant, je kunt alles overschilderen als het nodig is. Een andere optie is dat je gebruik gaat maken van veel duurder hout, dat beter bestand is tegen regen, wind en temperatuurverschillen. Wat ik zeg, ik wil het wel doen, maar daar is dan wat geld voor nodig. Het uitvoeren van zo’n klus kost nu eenmaal middelen.”

De drie kunstwerken maken onderdeel uit van het project ‘Pimp je Portiek’ van woningbouwcorporatie Nijestee en zijn gefinancierd uit het Nieuw Lokaal Akkoord, een voormalig samenwerkingsverband van de gemeente Groningen en de woningbouwcorporaties. Het kunstwerk valt te scharen onder de noemer community art: kunst voor én door bewoners. Het doel is tweeledig: enerzijds het verfraaien van openbare ruimtes, anderzijds het bevorderen van bewonersparticipatie.