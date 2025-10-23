Storm Benjamin komt eerder dan verwacht: vanaf 21.00 uur code geel (update)

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vanaf donderdagmiddag is er in de westelijke kustprovincies kans op zeer zware windstoten. Het KNMI heeft daarom code oranje uitgegeven. Voor de provincie Groningen geldt later code geel.

Het KNMI meldt dat code geel geldt fan donderdagavond 21.00 uur tot vrijdagmorgen 10.00 uur. Storm Benjamin gaat gepaard met forse windstoten, mogelijk tot 90 km per uur. Bovendien valt er veel regen. De avondspits kan daardoor de nodige overlast ondervinden.

Door de wind kunnen er bomen omwaaien en is er kans op materiële schade. Vrijdag neemt de wind langzamerhand af, maar tot in de middag blijft het nog onstuimig.