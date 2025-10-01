Stoptober begonnen: 28 dagen stoppen met roken

Het 1 oktober en dat betekent: de landelijke campagne Stoptober is weer van start gegaan. Rokers en vapers worden uitgedaagd om 28 dagen te stoppen.

Sinds de start in 2014 is Stoptober uitgegroeid tot een succes. Uit onderzoek blijkt dat wie 28 dagen volhoudt, vijf keer meer kans heeft om blijvend te stoppen dan bij een traditioneel stopmoment, zoals 1 januari.

Ook in Groningen groeit de rookvrije beweging. Zo is het terras van café Bommen Berend al sinds 2016 grotendeels rookvrij, een stap richting een rookvrije generatie.