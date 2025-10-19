Stoepkrijtactie tegen straatintimidatie: “Mensen vonden het heel helend” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Op verschillende plekken in de binnenstad is zondag met stoepkrijt aandacht gevraagd voor straatintimidatie. Volgens Birgit Eggink van CatcallsofGrunn was het een succesvolle actie.

Birgit, hoe is de actie verlopen?

“Het is heel goed gegaan. Met straatintimidatie heb je het over een onderwerp waar je niet makkelijk over praat. Vaak gaat het ook om hele pittige verhalen. Bij de actie die wij vandaag gehouden hebben, weet je van tevoren niet wat je kunt verwachten, wat er op af komt. Maar er was gewoon heel veel belangstelling. We zijn begonnen op de Grote Markt en direct sloten mensen zich aan om met ons met stoepkrijt teksten op de stenen aan te brengen. De actie heeft ons veel energie gegeven.”

Op welke plekken hebben jullie teksten aangebracht?

“Na de Grote Markt zijn we naar het Poeleplein gegaan. We hadden aanvankelijk het idee om de route ‘Wij eisen de nacht op’ te volgen. Om bij verschillende hotspots teksten aan te brengen. Onder andere bij Het Concerthuis hebben we teksten aangebracht. Dat is ons stamcafé, waar we een hele goede samenwerking mee hebben. Na afloop zijn we daar ook een drankje gaan drinken. Ons viel op dat veel mensen die de uitgaansgelegenheid binnenstapten, verwezen naar de teksten voor de deur. We kunnen dus duidelijk stellen dat de actie echt opviel en dat er over gesproken werd. Daarna hebben we de route wat losgelaten en hebben we op de Nieuwe Markt en bij het Provinciehuis gestaan. We zijn geëindigd bij de taxistandplaats op de Grote Markt. Daarna zijn we een kop koffie gaan drinken en zijn we wezen napraten.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Bij deze actie konden voorbijgangers meedoen om teksten op straat aan te brengen?

“Dat klopt. Via sociale media hadden we deze actie aangekondigd. Wij hadden stoepkrijt meegenomen. Voorbijgangers konden zich aansluiten. Wat we hoorden is dat deelnemers het heel erg helend vonden om te doen. Als je het hebt over straatintimdatie: dat is iets dat je overvalt. Pas na afloop, als je thuis bent, dan denk je, ik had dit moeten doen, of ik had zo moeten reageren. Met het aanbrengen van teksten, jouw teksten, pak je als het ware de regie terug. Ik heb ook mensen horen zeggen dat dit beter werkte dan welke therapiesessie dan ook.”

Hoe waren de reacties op straat?

“We kregen hele leuke reacties. Normaliter is 75 procent van de reacties bij acties leuk en positief. Maar vandaag was het uitsluitend positief. En voor ons was het ook waardevol omdat we in gesprek kwamen met mensen die normaal niet zo snel met ons in aanraking komen: het zorgde voor zichtbaarheid en er kwam een dialoog op gang. Wat me bijvoorbeeld bij is gebleven: een moeder met twee kinderen passeerde. De kinderen werden helemaal aangetrokken door het stoepkrijt. Ze vroegen, mama wat staat hier? De moeder legde uit dat er teksten stonden waarin aangegeven werd hoe wij niet met elkaar om zouden moeten gaan.”

De laatste weken is er veel aandacht voor dit onderwerp. Hebben jullie het idee dat de situatie verbeterd?

“Zelf zijn wij in de zomer van 2019 begonnen met CatcallsofGrunn. Wekelijks komen er bij ons zo’n één of twee ervaringen binnen van gevallen van straatintimidatie. Dat aantal is stabiel. Al deze ervaringen slaan we op in een database. Dit betekent dat we oneindig door zouden kunnen krijten. Als het nu zou stoppen, zouden we nog zeker zes jaar door kunnen gaan. Maar je vraag is wel terecht. Want we hebben het daar vandaag ook over gehad: wordt het beter? Ik denk dat er wel wat aan het veranderen is. Het komt meer omhoog en het wordt minder genormaliseerd. Tegenwoordig hebben we het er veel over, waarbij dit voorheen werd weggestopt. Er is echt wel iets aan het veranderen. Als je voorheen in een topje over straat liep en je kreeg te maken met nare opmerkingen, dan was de reactie dat je er een trui overheen had kunnen trekken. En dat is aan het veranderen. Er waait een andere wind. En daar zijn wij heel blij mee. Wij zijn al zes jaar bezig en wat we de laatste tijd zien is dat het vuur aangewakkerd blijft. Het wordt niet gedoofd.”

Jullie organiseren regelmatig acties. Is er al iets bekend over een volgende actie?

“Op dit moment nog niet. Wel kan ik alvast verwijzen naar Orange the World dat van 25 november tot en met 10 december plaatsvindt. Orange the World is een wereldwijde campagne van UN Women om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Naar alle waarschijnlijkheid gaan wij in die periode zelf ook acties ondernemen, maar het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen.”