Stikstofcrisis: PvdD eist 75% krimp veestapel, CDA waarschuwt voor ‘hakken in het zand’

We moeten zorg dragen voor onze planeet waarbij er maatregelen nodig zijn om de natuur te beschermen. Zowel het CDA als Partij voor de Dieren kunnen zich in die woorden vinden. Alleen de manier waarop, daar verschillen de partijen sterk in mening.

Komende woensdag vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Eén van de thema’s die een hoofdrol spelen bij deze verkiezingen is stikstof. Stikstof is een belangrijk onderwerp vanwege de ambitieuze doelen om de uitstoot te verminderen, wat grote gevolgen heeft voor onder andere de landbouw, natuur en ruimtelijke ordening. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen presenteert OOG vier verkiezingspodcasts waarin kandidaat-Kamerleden uit de gemeente met elkaar in debat gaan over actuele onderwerpen. In deze aflevering gaan Etkin Armut (CDA) en Ronan van Langen (hen/hun) (Partij voor de Dieren) met elkaar in gesprek.

Een kwestie van perspectief

Het debat start met een fundamentele botsing over de rol van het CDA. Etkin Armut benadrukt de rol van het CDA als ‘rentmeesters’: “Wij zien onszelf als rentmeesters, waarbij we zorg willen dragen voor onze planeet en dat betekent dat we zo goed mogelijk ons best doen om het door te geven aan volgende generaties.” Ronan van Langen reageert direct met een harde aanval: “Het CDA is de groothouder van de stikstofcrisis. Als we kijken naar één partij in de Kamer die al op de rem trapt om het klimaat en de natuur te redden, dan is dat het CDA. Dus ik denk dat we niet aan dezelfde kant van het touw trekken.”

Armut verwerpt dit: “Dat klopt niet. Ik denk dat het CDA wel degelijk heel serieus neemt wat er moet gebeuren. Wij hebben die verantwoordelijkheid genomen en we zeggen ook dat we het niet allemaal perfect hebben gedaan de afgelopen tijd. Als je kijkt naar ons programma dan zie je dat we ook echt wel maatregelen willen nemen.”

Realisme versus acuut ingrijpen

Het CDA legt de focus op het betrekken van de boerensector, terwijl de Partij voor de Dieren kiest voor harde, acute doelen. Ronan van Langen: “Tijdens het maken van deze podcast, die ongeveer een half uur duurt, sterven er 42.000 dieren in Nederlandse slachthuizen. Dat lijden is niet alleen slecht voor de dieren maar heeft ook desastreuze gevolgen voor de natuur. Door de veestapel met 75 procent te krimpen, hebben we de sleutel voor het oplossen van de woningcrisis in handen. Daarmee kunnen we ruimte maken voor meer natuur in ons land en meer huizen.”

Etkin Armut noemt een krimp van 75 procent “ontzettend onrealistisch”: “Als je zoiets zegt, dat hebben we de afgelopen jaren gezien, dat hangt dan als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de boeren en dat is echt heel vervelend. Je stuit ze daarmee tegen de borst en onderaan de streep bereik je er niets mee. Mensen gaan de hakken in het zand zetten en zullen niet meer mee willen bewegen.” Van Langen noemt dit standpunt ‘uitstellen en pappen en nathouden’: “Al decennia weten we dat we iets moeten doen met de stikstofuitstoot. We praten al decennia met de sector zelf. Het heeft alleen maar geleid tot meer uitstel en tot innovaties die nooit hebben gedaan wat er werd beloofd.”

Oplossingen voor het stikstofslot

Armut stelt dat het CDA met realistische doelen de boeren meeneemt om zo van het ‘stikstofslot’ op de woningbouw af te komen: “Als je van het stikstofslot af wil en vergunningen uit wilt gaan geven voor bijvoorbeeld woningbouw, dan zul je moeten gaan reduceren. Wij gaan op zoek naar de balans tussen landbouw, natuur en ook wonen. Dat kan door maatregelen als bedrijfsmanagement, welk voer geef je de dieren, hoe bemest je. We denken dat boeren hier graag aan mee willen werken.”

Van Langen vindt dergelijke maatregelen en het recente stemmen voor een verhoging van de rekenkundige ondergrens een ’truc’ en bepleit de eiwittransitie: “Wij zeggen: laten we de veehouders helpen bij het overstappen naar plantaardige landbouw. Daarmee winnen we op alle fronten, krijg je minder dierenleed en meer natuur, minder stallen en meer huizen en help je de boeren aan een toekomstige bedrijfsvoering.”

Etkin Armut is 27 jaar en staat voor het CDA op plaats achttien op de kandidatenlijst. Armut werd geboren in Assen, groeide op in Hoogezand en verhuisde vanwege een bachelor Geschiedenis naar Groningen. In maart 2022 werd ze met voorkeursstemmen verkozen in de Groningse gemeenteraad. Ronan van Langen is 26 jaar en is op de lijst van de Partij voor de Dieren terug te vinden op plaats dertien. Van Langen noemt zichzelf het stereotype van een non-binaire veganist. Hen werkt momenteel als beleidsmedewerker voor Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Drenthe.

