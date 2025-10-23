Stichting De Buurt zoekt vrijwilligers voor buurtcamping

Stichting De Buurt zoekt inwoners van Groningen die volgende zomer hun buren willen samenbrengen door een driedaagse camping in eigen park te organiseren.

De Buurt organiseert sinds 2013 samen met lokale initiatieven kleine én grote pop-up buurtcampings door heel Nederland. Tijdens deze driedaagse vakanties in eigen park leren buurtbewoners elkaar op een ontspannen manier beter kennen. Van yuppen tot daklozen, van baby’s tot senioren.

Afgelopen zomer waren er 65 buurtcampings in ons land. Een buurtcamping in Lewenborg trok in 2024 zo’n 130 kampeerders die samen allerlei activiteiten organiseerden, onder meer met sport, muziek en een barbecue.

De Buurtcampings worden georganiseerd door een team van Buurtmakers, dat volledig wordt opgeleid en ondersteund door De Buurt. Voor de zomer van volgend jaar wordt nog gezocht naar Buurtmakers die hun buurt willen verbinden met een dergelijk project.

Meer informatie is te krijgen tijdens een gratis online informatieavond op 29 oktober via www.debuurtcamping.nl/de-buurtcamping-informatieavond.