Steunpunt Huren Groningen start campagne voor huurverlaging: ‘“Ondanks strenge regels betalen veel Groningers nog steeds te veel’

Het Steunpunt Huren Groningen is vrijdag een campagne begonnen om huurders te helpen met een te hoge huur. Volgens de organisatie betalen nog steeds veel Groningse huurders, ondanks de bestaande regels, nog steeds een te hoge huurprijs voor hun woning.

Tijdens de campagne kunnen huurders gratis hun huurprijs laten controleren. De hoogte van de huur hangt af van het aantal kwaliteitspunten dat een kamer of woning krijgt. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de grootte, het energielabel en de voorzieningen in de keuken en badkamer.

Wie zich aanmeldt voor een huurprijscheck krijgt bezoek van een medewerker van het Steunpunt. Die meet de kamer op en noteert welke voorzieningen aanwezig zijn. Daarna hoort de huurder wat de maximaal toegestane huurprijs is. Als blijkt dat de huur te hoog is, helpt het Steunpunt gratis bij het contact met de verhuurder om de huur te verlagen.

De actie richt zich vooral op studenten, maar volgens directeur Elske Kraak van Steunpunt Huren kunnen alle huurders in de gemeente Groningen meedoen: “Ondanks strenge regelgeving zien we dat nog steeds veel Groningse huurders een te dure huurprijs betalen. We zien bij het Steunpunt vaker dat huurders denken dat ze niet in aanmerking komen voor een huurverlaging, terwijl dit wel mogelijk is.”

Meer informatie en aanmelden voor de huurprijscheck kan via de website van Steunpunt Huren Groningen.