Sterrenwacht opent zaterdag de deuren voor ‘Nacht van de Nacht’

Tijdens de Nacht van de Nacht, komende zaterdag van 18.30 uur tot 23.00 uur, opent de RUG haar deuren voor kinderen en volwassen met belangstelling voor sterrenkunde.

Je kunt er het mobiel planetarium bezoeken, een rondleiding door de Blaauw Sterrenwacht op de Zernike Campus volgen, luisteren naar lezingen en de ruimte ontdekken via creatieve knutselactiviteiten. De activiteiten en rondleidingen worden zowel in het Engels als het Nederlands aangeboden.

Om 19.00 uur begint een Ruimtequiz voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Een uur later begint de lezing ‘Wij en de Maan’ door prof. Peter Barthel. Het gaat over de invloed van de maan op het dagelijks leven en over de voorbereidingen op de nieuwe reizen naar de maan, over een paar jaar.

De documentaire ‘The dark side of bright nights’ wordt twee keer vertoond. In de film worden wetenschappers en experts gevolgd die wereldwijd onderzoek doen naar lichtvervuiling. De film laat zien hoe het verdwijnen van de duisternis ecosystemen ontwricht. De film heeft Nederlandse ondertiteling. Aanvang 19.30 uur en 21.00 uur.

Er is ook een nachtnatuurspeelhoek, met onder meer nachtvlinderspellen en nachtvogelgeluiden

Tenslotte zijn er de hele avond shows in het planetarium en rondleidingen door de sterrenwacht. Aanmelden hiervoor is noodzakelijk. Dat kan via www.nachtvandenacht.nl.