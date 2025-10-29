Stembusgang blijft hoger dan twee jaar geleden

Foto: Ecco van Oosterhout

De gang van de Groningers naar de stembus zit er goed in. Om 14.30 uur had 39 procent van de Stadjers een stem uitgebracht. Twee jaar geleden ging het om 35,5 procent.

De 173 stembureaus in de stad gingen om 07.30 uur open en sluiten om 21.00 uur. Vervolgens worden de stemmen geteld en dan wordt duidelijk welke partijen meer of juist minder zetels in de Tweede Kamer krijgen.

Twee jaar geleden stemde zo’n 30,5 procent van de Groningers op de combinatie GroenLinks/PvdA. De PVV behaalde 13,2 procent, gevolgd door NSC (11,6 procent), VVD (10,6 procent) en D66 (9 procent). De opkomst was hoog: 80,29 procent. Landelijk gezien ligt de opkomst iets lager dan twee jaar geleden.