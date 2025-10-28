Hostel met café in Rijksarchief aan Sint Jansstraat moet begin 2027 openen na verbouwing

Foto: Stayokay via Team Lewis

Stayokay is van plan om begin 2027 de deuren te open van haar nieuwe hostel in het monumentale pand van het voormalige Rijksarchief aan de Sint Jansstraat.

De komende periode wordt het pand uit 1922 (met de bekende zuilengalerij over het trottoir) gerenoveerd. Volgens Joris van Nistelrooij, directeur van pandeigenaar NJHC, moet de renovatie zorgen voor een ‘duurzaam hostel, in combinatie met behoud van de rijke historie en structuur van het gebouw.’

Het nieuwe hostel krijgt ongeveer vijftig kamers met in totaal 220 bedden. Naast het hostel komt er ook een café in het pand. Stayokay laat weten met het hostel te mikken op gezinnen, schoolgroepen, verenigingen en individuele reizigers.

Eerder dit jaar starten bezorgde omwonenden nog flyeractie om bezwaren in te zamelen tegen de komst van het hostel. Zij waren bang voor overlast door klanten van het hostel, die zij volgens RTV Noord omschreven als ‘studenten, jongeren en backpackers.’ Ook waren tegenstanders bezorgd over de grootte van het hostel. Stayokay temperde destijds de zorgen van de bezorgde omwonenden: Groningen zou qua doelgroep geen ‘backpack-bestemming’ zijn en benadrukte dat er 24 uur per dag bemanning zou zijn.