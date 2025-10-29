Staten van Groningen stemmen in met Marian van Dijken als gedeputeerde

Marian van Dijken. Foto: BBB Midden-Groningen

Marian van Dijken is de nieuwe gedeputeerde van de provincie Groningen. Provinciale Staten hebben deze woensdag ingestemd met haar benoeming.

Van Dijken is opvolger van Gouke Moes op, die begin september namens de BBB minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werd in het demissionaire kabinet Schoof. Op Van Dijken stemden 29 van de 40 aanwezige statenleden.

De nieuwe gedeputeerde zat in de raad namens de Boer & Burger Partij Midden-Groningen. In haar portefeuille bevinden zich onder meer energie en digitalisering. Energie is volgens Van Dijken een speerpunt van haar inwerkperiode.