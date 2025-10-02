Stadsbestuur onderzoekt hoe Grote Markt verkeersveiliger kan worden

Het stadsbestuur kijkt naar extra maatregelen om ongelukken tussen voetgangers en fietsers op de Grote Markt te voorkomen. Er wordt gedacht aan strategisch geplaatste bankjes op plekken waar niet gefietst mag worden en aan een afwijkende kleur bestrating om fietsroutes duidelijk aan te geven.

Dit bleek tijdens het beantwoorden van mondelinge vragen van de VVD over de huidige inrichting van het plein. Er loopt maar één officiële fietsroute over het plein, van de Oude Ebbingestraat naar de Gelkingestraat, maar veel fietsers trekken zich daar niets van aan. Zij doorkruisen het plein van alle kanten, wat onveilige situaties oplevert voor zowel voetgangers als fietsers.

Het is onduidelijk of dit komt door onwil of doordat niet duidelijk is waar wel en niet gefietst mag worden. De raadsfractie van de VVD vindt dat de situatie onmiddellijke actie vereist en maakte dat gisteren duidelijk met een ludieke actie. Met stoepkrijt werd de enige officiële route over het plein aangegeven.

Als reactie op deze actie liet wethouder Philip Broeksma weten dat het aanbrengen van belijning niet tot de opties behoort die onderzocht worden. Dit najaar wordt bekend gemaakt welke maatregelen de gemeente wel gaat treffen.