Stadjer rijdt met drugs op en zonder rijbewijs over A7

Foto via Politie.nl

De politie heeft vrijdagochtend vroeg een 35-jarige man uit Groningen aangehouden op de A7. De bestuurder bleek onder invloed van drugs te rijden en had geen geldig rijbewijs.

Agenten zagen de man rond 04.10 uur rijden en besloten hem te controleren. Een speekseltest wees uit dat hij vermoedelijk drugs had gebruikt. De man is daarop aangehouden.

Van de verdachte is bloed afgenomen voor verder onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zijn voertuig is weggesleept en de politie heeft proces-verbaal opgemaakt.