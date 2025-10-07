Stadjer (22) opgepakt voor betrokkenheid bij diefstal politievesten en schilden

Foto: 112 Groningen

De politie heeft dinsdag een 22-jarige man uit Groningen aangehouden in Stad, op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal van kogelwerende vesten en ballistische schilden van de politie.

Naast de Stadjer is in Assen ook een 25-jarige man uit Zoetermeer opgepakt voor betrokkenheid bij dezelfde delicten.

De aanhoudingen maken deel uit van een groter onderzoek naar de georganiseerde diefstal van politiegoederen. De eerste inbraak vond plaats in de nacht van 31 januari op 1 februari in Assen. Toen werd ingebroken in meerdere politieauto’s bij een schadeherstelbedrijf. Uit de voertuigen werden kogelwerende vesten meegenomen die agenten daar hadden achtergelaten.

Een week later, in de nacht van 7 op 8 februari, sloegen de dieven opnieuw toe. Ditmaal werden bij het Politie Opleidings- en Trainingscentrum (POTC) in Zuidlaren zware beschermingsmiddelen gestolen, waaronder kogelwerende schilden.

De gestolen goederen zijn tot nu toe niet teruggevonden. De politie onderzoekt de zaak verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.