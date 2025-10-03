Stadhuis zondag rood voor Gaza

Foto: Chris Bakker

Komende zondag kleurt er rode ledverlichting over de gehele breedte van het bordes van het Stadhuis aan de Grote Markt.

De gemeente wil hiermee steun betuigen aan de Rode Lijn-demonstratie, die dezelfde dag in Amsterdam plaatsvindt. Tijdens deze demonstratie vragen actievoerende organisaties om harde maatregelen van het kabinet tegen de bezetting en het geweld in Palestina.

De gemeente sprak zich al meermaals uit tegen het geweld in Gaza. Onlangs kwam er nog 130 duizend euro beschikbaar voor humanitaire hulp aan het gebied. In augustus deed de gemeente een oproep aan het kabinet om al het mogelijke te doen om te komen tot een staakt-het-vuren en de humanitaire hulp onmiddellijk toe te laten.