Stad krijgt bijna twee ton van provincie om bushaltes beter toegankelijk te maken

Foto: Rieks Oijnhausen

De gemeente Groningen krijgt ruim 191.000 euro van de provincie om bushaltes beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Met de subsidie wil de provincie de bereikbaarheid van het openbaar vervoer verbeteren voor iedereen. In totaal is er 672.000 euro beschikbaar voor tien Groninger gemeenten. Omdat Groningen relatief het grootste aantal bushaltes in de provincie heeft, krijgt de gemeente bijna dertig procent van het totaal beschikbare subsidiebudget.

De gemeente gaat het geld gebruiken om bushaltes aan te passen voor onder meer rolstoelgebruikers, ouderen en mensen met een visuele beperking. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om hogere perrons, geleidelijnen, duidelijkere reisinformatie en veiligere wachtplekken.

De provinciale regeling sluit aan bij landelijke afspraken over toegankelijk openbaar vervoer en wordt mede betaald door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.