Staatskas blijft boetes mislopen door gemeentelijke fout: tot half december alleen waarschuwingen rond zero-emissiezone

Foto: Joris van Tweel

Door de fout die de gemeente twee jaar geleden maakte rond een document voor de handhaving van de venstertijden, loopt de staatskas ook drie maanden boetes mis voor overtredingen van de zero-emissiezone in de binnenstad. Ook gesnapte bestuurders in de zone komen er tot half december met een waarschuwing vanaf.

Venstertijden, zero-emissiezone en camera’s

In april werd de zero-emissiezone (oftewel de ‘milieuzone’) in de Groninger binnenstad van kracht. Die wordt tussen nu en 2030 gefaseerd ingevoerd. Nieuwe bestel- en vrachtauto’s die na 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet, moeten volledig emissievrij zijn. Voor bepaalde bestaande voertuigen geldt nog een overgangsregeling tot uiterlijk 2030.

De zero-emissiezone gebruikt dezelfde camera’s als die voor de handhaving van het venstertijdengebied. Hier mogen bestel- en vrachtauto’s sinds 1 februari 2023 alleen tussen 5:00 en 12:00 uur rijden.

Menselijke fout

Sinds maart van dit jaar zouden overtreders van deze venstertijden ook daadwerkelijk worden beboet. Maar dat liep anders. Tijdens de voorbereiding van de zero-emissiezone kwam aan het licht dat de gemeente een document voor de venstertijden niet had ingediend bij het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Door deze fout kon het CVOM pas op 13 juni alle stukken goedkeuren.

Tussen 12 maart en 15 april werden wel al 1.100 bekeuringen uitgeschreven door het CJIB, naast de 31.000 waarschuwingsbrieven die in de periode daarvoor werden verstuurd. Door het vergeten van dit document werd de handhaving stilgelegd en ging er een streep door de uitgedeelde bekeuringen voor overtreding van de venstertijden.

Zes maanden brieven in plaats van prenten

Maar de staatskas loopt nog veel meer boetes mis. Het was de bedoeling dat er vanaf begin oktober ook bekeurd zou worden op de zero-emissiezone. Maar door de fout met het ontbrekende document zijn er in april en mei, direct na de invoering van de zero-emissiezone, geen waarschuwingsbrieven verstuurd.

“Omdat we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de zero emissiezone en het handhaven ervan, is pas bij expliciete goedkeuring van het CVOM op alle benodigde stukken begonnen met handhaven. Dit was gereed op 13 juni”, laat verantwoordelijk wethouder Broeksma vrijdag weten aan de gemeenteraad.

Het Rijk sprak met af met alle gemeentes met een zero-emissiezone dat er minimaal zes maanden wordt gewaarschuwd alvorens te beboeten. Daarom begint het uitschrijven van bekeuringen voor overtreders van de zero-emissiezone in de Groningse binnenstad pas op 14 december.

Groningen niet meegenomen in landelijk cijfers

Door de problemen in Groningen zijn de cijfers voor Stad ook niet meegenomen in een landelijk overzicht van de resultaten van de uitstootvrije zone in Nederland van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In andere gemeenten blijkt uit ANPR-data dat ondernemers zich steeds beter aan de regels houden. De invoering van de zero-emissiezones verloopt volgens het ministerie dan ook rustig.

Minimaal 95 procent van de passages van bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zones voldoet aan de gestelde eisen. Landelijk zijn tussen 1 juli 2024 en 31 juli 2025 in totaal 4.102 aanvragen voor landelijke ontheffingen gedaan. Hiervan is 87 procent toegekend.