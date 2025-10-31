Het café is omgetoverd in een Halloween-thema. Foto: ingezonden

De woorden ’trick or treat’ zullen op deze vrijdag op diverse plekken in de wereld te horen zijn: het is Halloween. Een feest dat de laatste jaren in ons land aan populariteit wint, zo ook bij proeflokaal Aan de Amstel aan de Veemarktstraat, dat deze dagen is omgetoverd tot ‘spookhuis Aan de Amstel’.

“Het wordt elk jaar gekker en groter,” vertelt Kim Boonstra van het café. “Heel wat jaren geleden zijn we met het versieren van het café in een Halloweenthema begonnen, en elk jaar wordt het groter. Ik kan me herinneren dat we dit voor het eerst deden, dat we een middagje bezig waren om het café te versieren, maar dit jaar zijn we drie dagen bezig geweest. Daarbij moesten we ook nog improviseren: gisteravond speelde de FC een bekerwedstrijd, die helaas verloren ging. Wedstrijden van de FC worden traditiegetrouw hier bekeken, dus daar moeten we ook wat rekening mee houden.”

Niet alleen de binnenkant van het café is aangepakt, ook de buitenkant is versierd. “Het is niet zo dat we weken van tevoren om tafel gaan zitten en gaan vergaderen wat we dit jaar willen doen. Eigenlijk komt het erop neer dat we naar de zolder gaan, alle spullen die we hebben mee naar beneden nemen, en vervolgens beginnen we met versieren. Er is niet een plan. Natuurlijk zijn er altijd wensen: en gelukkig is er ontzettend veel op dit gebied te krijgen, dus de verzameling versiering wordt ook elk jaar groter.”

Vijftig spoken

Waar het aan de buitenkant nog redelijk netjes oogt met spinnenwebben en spoken, komt aan de binnenzijde het horror-thema ook duidelijk aan bod: “We hebben flink wat doodskoppen geplaatst, er is een crime scene en we hebben een heel duister sfeertje neer weten te zetten. Ik geloof dat er zo’n vijftig spoken in het café zijn te vinden. En we hebben ook van die poppen, die ineens bewegen waardoor al een aantal klanten zich helemaal kapot zijn geschrokken. Oh, en heb je de ramen gezien? Een vriendin van mij uit Beijum heeft daar iets heel spectaculairs van gemaakt, met grafstenen en heksen. Normaal maakt zij ‘snowwindows’ in de winterperiode, maar dit leek haar een mooie uitdaging. Het is heel mooi geworden.”

Op de vraag wat Boonstra met Halloween heeft, is ze duidelijk: “Het is niet zo dat ik deze dagen volop horrorfilms kijk. Wat mij vooral aanspreekt is het versieren. Ik vind het prachtig om er iets moois van te maken. Dat geldt voor Halloween, en dat zal straks ook met Kerstmis zo zijn. Als het Nederlands elftal op een EK of WK actief is, dan is het café ook oranje. Alleen is het nu wel een beetje uit de hand gelopen! Je steekt elkaar aan, hè? En op je vraag over horrorfilms: geef mij maar een goede voetbalwedstrijd.”

Boonstra nuanceert haar liefde voor de decors: “Versieren vind ik prachtig, maar daarbij moet ik wel zeggen dat ik de aanloopperiode het leukste vind. De weken bijvoorbeeld vóór Kerstmis vind ik veel leuker, omdat je dan bezig bent met versieren, dan de dagen zelf.”

Het Halloweenfeest in het café begint vrijdagavond om 20.00 uur. In de stad vinden er deze dagen meer evenementen plaats in dit thema. Zo vindt er in Forum Groningen een filmmarathon plaats waarbij er verschillende horrorfilms vertoond worden. Ook vinden er op verschillende plekken spooktochten plaats.

De oorsprong van Halloween

Hoewel veel mensen Halloween (31 oktober) associëren met moderne horrorfilms, heeft het feest een veel oudere, diepere betekenis. De wortels liggen bij het Keltische feest Samhain (uitspraak: Sauw’in), dat ruim 2.000 jaar geleden in Ierland en Groot-Brittannië werd gevierd. Samhain markeerde het einde van het oogstseizoen en het begin van de donkere winter, wat tevens het Keltische Nieuwjaar was. De Kelten geloofden dat op deze avond de grens tussen de wereld van de levenden en de doden op zijn dunst was. Om de geesten van de doden af te weren, verkleedden mensen zich in kostuums, wat de basis vormde voor de huidige griezeltraditie. De naam ‘Halloween’ is later ontstaan als een verbastering van All Hallows’ Eve, de avond voor Allerheiligen.

Boonstra plaatsje een filmpje op sociale media: