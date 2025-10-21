Speelfestivals in herfstvakantie van start in Vinkhuizen

Tijdens de herfstvakantie worden in verschillende Groningse wijken Speelfestivals voor kinderen gehouden. De aftrap was maandagmiddag in Vinkhuizen.

De Speelfestivals bieden kinderen die deze vakantie thuisblijven een plek om samen te spelen, nieuwe ervaringen op te doen en andere buurtkinderen te ontmoeten. Elk festivalmiddag heeft een eigen programma, met sport, spel en creatieve activiteiten. Voor alle deelnemende kinderen is er gratis eten en drinken beschikbaar.

Later deze week strijkt het festival nog neer in Paddepoel, Selwerd en de Indische Buurt. De festivals zijn een initiatief van de Speeltuincentrale in samenwerking met buurt- en speeltuinverenigingen. Vrijwilligers uit de wijk en jonge Speelambassadeurs begeleiden de activiteiten.