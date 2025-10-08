Spectaculaire overwinning Donar in slotseconden

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft wederom goede zaken gedaan in de European North Basketball League. De ploeg van coach Jason Dourisseau dreigde woensdagavond in de slotseconden de uitwedstrijd tegen Bristol Flyers te verliezen, maar een driepunter van spelverdeler Austin Luke zorgde alsnog voor de overwinning voor de Groninger basketballers: 69-70.

Donar ging prima van start en kwam na 6 minuten zelfs met 11 punten voor te staan, bij 8-19. De thuisploeg wist iets dichterbij te komen, waardoor het eerste kwart eindigde bij 16-23. In het tweede kwart wist Donar steeds een kleine voorsprong te behouden. Bij rust was het verschil even groot als na het eerste kwart: 37-44.

Halverwege het derde kwart kwam Donar even met 10 punten voor te staan (bij 42-52), maar vervolgens kwam de thuisploeg toch weer terug. Aan het eind van het kwart was de stand 50-55. In het laatste kwart leek Donar toch het onderspit te gaan delven. Halverwege het kwart kwam de thuisploeg voor het eerste langszij (59-59), en daarna kwamen beide ploeg een paar keer om en om op voorsprong. De beslissing leek 11 seconden voor het eind te vallen, toen spelverdeler Joseph Anderson van Flyers met een driepunter zijn ploeg op 69-67 bracht. In de laatste aanval van Donar wist Austin Luke, die daarvoor vooral opviel door 9 turnovers, ook een driepunter te raken. In de laatste 2,2 seconden lukte het de Flyers niet om nog tot een laatste schot te komen.

Topscorers bij Donar waren Even Taylor met 16 punten en Malik Miller met 13 punten. Carlton Linguard Jr. had een ‘double-double’ met 13 punten en 10 rebounds, en ook Dane Erikstrup had een ‘double-double’: 11 punten en 11 rebounds. Bij Bristol Flyers was Wiliam Yoakum topscorer met 17 punten.

Donar heeft nu 2 van de 3 gespeelde wedstrijden in de ENBL gewonnen. Een week geleden won de ploeg namelijk van TalTech/Alexela uit Estland.

Komende zaterdag speelt Donar weer een wedstrijd in de BNXT League. Dan staat een uitwedstrijd tegen Filou Oostende op het programma.