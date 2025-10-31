Space Expo eert ‘Stadjer’ Wubbo Ockels met nieuwe tentoonstelling

Foto: Space Expo

Veertig jaar na zijn historische ruimtereis brengt Space Expo in Noordwijk een eerbetoon aan ‘Stadjer’ Wubbo Ockels. De eerste Nederlandse astronaut wordt herdacht met een speciale tentoonstelling vol persoonlijke spullen, beelden en verhalen.

De tentoonstelling Wubbo Ockels: Astronaut of Spaceship Earth vertelt het verhaal van zijn leven, zijn reis in de ruimte en zijn missie op aarde. In oktober 1985 vloog Ockels met de Space Shuttle Challenger de ruimte in. Hij werkte daar in Spacelab mee aan wetenschappelijke experimenten. Een week later keerde hij terug op aarde.

De tentoonstelling is mede gemaakt door zijn vrouw, Joos Ockels. Zij schonk in 2024 de persoonlijke collectie van Wubbo aan Space Expo. Die schenking bevatte meer dan honderd objecten, waaronder kleding die hij droeg tijdens zijn ruimtereis, zijn persoonlijke archief, de vacature waarmee hij astronaut werd en spullen die hij meenam naar de ruimte. Ook andere projecten van Ockels zijn te zien, zoals de zonneauto Nuna en een bus op zonne-energie.

Wubbo Ockels werd geboren in Almelo en studeerde Wiskunde en Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met de stad hield hij altijd een hechte band. “Groningen beschouw ik als mijn hometown,” zei hij ooit. Ook na zijn ruimtereis kwam hij vaak terug naar de stad voor onderzoeksprojecten. Bekend in Groningen werd hij ook door zijn duurzame zeilschip, de Ecolution. Ockels overleed in 2014 op 68-jarige leeftijd.

De tentoonstelling Wubbo Ockels: Astronaut of Spaceship Earth is te bezoeken bij Space Expo van 1 november tot en met december 2026.