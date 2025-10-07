SP-partijleider Jimmy Dijk verstopte jarenlang Batman-quotes in raadsdebatten

Jimmy Dijk - Foto via SP

Huidig SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk in de Tweede Kamer heeft in de tijd dat hij in de Groningse gemeenteraad zat in al zijn woordvoeringen quotes van Batman verstopt. Dat onthulde Dijk dinsdagavond in het EO-televisieprogramma ‘Een buitengewoon gesprek’.

In het programma worden bekende Nederlanders geïnterviewd door een groep van 32 mensen met autisme, die optreden als journalist. In de aflevering van dinsdagavond waren Henri Bontenbal (CDA), Mona Keijzer (BBB) en Jimmy Dijk te gast. Een van de interviewers vroeg aan de drie politici welke droom zij op jonge leeftijd hadden over wat ze later wilden worden. Dijk was in zijn antwoord duidelijk: “Ik wilde acteur worden. Ik ben dus geen acteur geworden. Maar wel in de politiek. En ik zal heel eerlijk zijn, en dat heb ik nog nooit eerder ergens verteld. Maar in de tijd dat ik in de gemeenteraad heb gezeten heb ik in iedere bijdrage en woordvoering die ik heb gehad, heb ik quotes van Batman verstopt. Dat is mijn favoriete film. Nu in de Tweede Kamer doe ik dat iets minder, maar misschien kunnen de collega’s er op gaan letten. Op die manier ben ik dan soms toch nog een beetje acteur.” De onthulling leidde tot een reactie bij Bontenbal die zei voortaan toch wat vaker naar Dijk te zullen gaan luisteren wanneer hij in de Kamer het woord krijgt.

Dijk zat van 2010 tot 2023 in de Groningse gemeenteraad, waarbij hij vanaf 2013 fractievoorzitter was. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 stond hij als tiende op de kandidatenlijst. Omdat de partij negen zetels behaalde, werd hij niet direct verkozen. In april 2023 kwam hij alsnog in de Kamer, als opvolger van Maarten Hijink die vanwege privéomstandigheden vertrok uit het parlement. Dijk werd namens zijn fractie woordvoerder op het beleidsterrein zorg. In december 2023 volgde Dijk Lilian Marijnissen op als fractievoorzitter in de Tweede Kamer.