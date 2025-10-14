Snow Patrol treedt volgend jaar op in Stadspark

Optreden van Snow Patrol bij het Werchter Boutique festival in 2019 in België. Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Na een succesvolle show eerder dit jaar in de Ziggo Dome, treedt de Iers-Schotse band Snow Patrol volgend jaar zomer op in het Stadspark. De show is een samenwerking tussen MOJO en SPOT Groningen.

Snow Patrol werd in 1994 opgericht onder leiding van frontman Gary Lightbody. De band is bekend van nummers als Just Say Yes, Chasing cars, Run en Called out in the dark.

Het concert vindt plaats op 12 juni 2026. Er komen nog meer optredens in het Stadspark. Deze worden later bekend gemaakt. De kaartverkoop voor de show van Snow Patrol start vrijdag 17 oktober.