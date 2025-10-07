Sit-in bij Rijksuniversiteit vanwege banden met Israël

Foto: Rieks Oijnhausen

Enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten hielden dinsdagavond een sit-in bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op het Broerplein. De actie vond plaats vanwege de banden die de RUG onderhoudt met Israëlische academische instellingen.

De actie begon aan het einde van de middag met een protestmars door de binnenstad, die eindigde op het Broerplein. De demonstranten droegen Palestijnse vlaggen en een spandoek met daarop de tekst ‘Boycott, Divest. We will not stop, we will not rest.’ Bij het universiteitsgebouw ging de groep een tijdlang op de grond zitten. “Studenten, medewerkers en andere burgers herinneren ons eraan dat de academische wereld geen overbodige, achterhaalde instelling mag zijn. Twee jaar lang live gestreamde genocide. Volledige medeplichtigheid. Nul verantwoording”, laten de demonstranten weten.

Dinsdag was het precies twee jaar geleden dat Hamas een grootschalige terreuraanval op Israël pleegde. In de ochtenduren werd er door Hamas vanuit de Gazastrook een spervuur van raketten afgevuurd op Israëlische plaatsen in de grensstreek en op de grote steden Tel Aviv en Jeruzalem. Honderden militanten doorbraken het grenshek met Israël en richtten in het grensgebied bloedbaden aan, waarbij ten minste 1.195 personen om het leven kwamen en zo’n 250 tot 255 personen gevangen werden genomen en als gijzelaar naar Gaza werden overgebracht. De aanval leidde tot een oorlog in de Gazastrook die tot op de dag van vandaag duurt. Israël maakt zich daarbij, volgens onder andere Amnesty International, schuldig aan ernstige schendingen van het internationaal recht.

Door de situatie riepen afgelopen zomer meer dan tweehonderd medewerkers van de RUG het College van Bestuur (CvB) op om de banden met Israëlische universiteiten te verbreken. In de brief benadrukten de ondertekenaars dat zij al meer dan een jaar bij het CvB aandrongen om ‘een duidelijk normatief kader te formuleren, in overeenstemming met het internationaal recht en de mensenrechten, op basis waarvan de samenwerking met Israëlische academische instellingen moet worden onderzocht’.