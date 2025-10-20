Sint Martinus komt eraan: voederbieten, lampionnen en de optocht

Het uithollen van de voederbieten. Foto: Paul Blom

Het Sint Martinusberaad heeft de agenda van de Sint Martinusdagen bekend gemaakt. Met de activiteiten, die van 1 tot en met 11 november worden georganiseerd, vragen het Sint Martinusberaad aandacht voor armoede in de stad.

De festiviteiten beginnen op zaterdag 1 november. Volksvermaken Groningen heeft zo’n duizend voederbieten besteld die deze dag worden uitgedeeld op de Vismarkt. Op woensdag 3 november is de jaarlijkse, gratis lampionnenworkshop. Je eigen voederbiet meenemen mag, maar is niet nodig: bieten en versiermateriaal zijn in groten getale aanwezig.

De jaarlijkse Sint Martinusoptocht trekt door de Stad op zaterdag 8 november. Om 16.30 uur vertrekt de stoet met Romeinse soldaten en Sint Martinus te paard vanaf het Hereplein naar de Martinikerk. In de kapel van de Martinikerk gaan de feestelijkheden verder: het Sint Martinusverhaal wordt verteld, er worden Sint Martinusliedjes gezongen en de lampionnenwedstrijd vindt plaats.

Op 11 november, de dag van Sint Martinus, kunnen jassen en dekens worden gedoneerd voor dak- en thuislozen. Verder is er een muzikale theatervoorstelling voor de jeugd, een Sint Martinusvesper, en een bijeenkomst van de ‘Diaconale Tafel’.

Kijk voor het volledige programma op de website van Volksvermaken Groningen.