Simplon Hostel sluit definitief haar deuren na ESNS: ‘Treurig, maar we ontkomen er niet aan’ (update)

Foto: Erick Bakker

De directie van WerkPro heeft besloten dat het Simplon Hostel aan het Boterdiep in Stad per 19 januari 2026 gaat sluiten.

De directie van WerkPro laat weten dat het besluit tot sluiting is genomen met instemming van de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Volgens Cees-Jan Gieskes, directeur-bestuurder van WerkPro, is het hostel in de loop der jaren steeds minder rendabel geworden:

“De markt voor hostels is enorm veranderd door concurrentie van B&B’s. Voor hetzelfde geld als een plek in ons hostel huren toeristen nu een Airbnb en hebben dan een plek voor zichzelf. Jongeren willen tijdens een vakantie meer privacy; die accepteren dit soort slaapzalen niet altijd meer. Ook hadden we altijd veel ‘cannabis-toeristen’ uit landen als Duitsland en Tsjechië. Maar daar zijn de regels rond cannabis nu versoepeld, waardoor deze doelgroep veelal wegblijft.”

Daarnaast zijn de kosten voor personeel en energie de afgelopen jaren flink gestegen voor het hostel, vervolgt Gieskes: “Daar komt per 1 januari nog eens een forse btw-verhoging bij. We zijn ingericht voor het aanbieden van goedkope verblijfplaatsen, en als we de kosten nog een keer moeten verhogen, met de hogere btw eroverheen, dan lukt het niet meer.”

‘Sluiting van icoon maakt veel emoties los’

Tot en met 18 januari wordt er doorgewerkt, waar nodig met flexibele krachten. Medewerkers die in de tussentijd een andere baan of werkplek vinden, krijgen daarvoor de ruimte. Alle medewerkers kunnen, zo stelt Gieskes, praten met werkgever WerkPro over herplaatsing binnen het sociaal bedrijf:

“Het is voor heel WerkPro treurig dat het hostel moet sluiten. We doen dit al tientallen jaren, en het hostel is voor ons altijd een paradepaardje geweest. Je hoopt dat je dit soort dingen niet hoeft te doen, maar de markt verandert, en daar ontkom je niet aan. Het personeel is vanaf het begin meegenomen in de veranderingen.”

Volgens Gieskes zorgt de sluiting voor emotie, maar is er begrip onder de medewerkers en klanten: “Het Simplon Hostel is wel een icoon in de Stad dat gaat sluiten. Dat doet echt wel wat met mensen. We gaan daarom hard aan de slag om voor het personeel een goed plekje te vinden.”

ESNS luidt einde in voor Simplon Hostel

Het hostel houdt de deuren open tot na ESNS, omdat veel bezoekers van het festival al een kamer in het hostel hebben geboekt. WerkPro wil deze mensen niet in de problemen brengen en blijft daarom tot en met Noorderslag open.

Gieskes besluit: “ESNS is voor het hostel altijd een mooie en gezellige tijd voor het personeel. Daarom hebben we gezegd: dat doen we nog, en dan stoppen we ermee. Dat geeft ons ook de tijd om voor het personeel op zoek te gaan naar andere mogelijkheden.”