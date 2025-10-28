Simpele overwinning Donar op Rotterdam City Basketball

Donar-speler Damian Forrest (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar had dinsdagavond weinig moeite met Rotterdam City Basketball. De Rotterdammers konden de Groningers tot aan de rust bijbenen, maar na rust was het gedaan: 86-59.

De gasten hadden nog geen wedstrijd gewonnen, dus een simpele overwinning van Donar lag in de lijn der verwachting. Toch konden de Rotterdammers in de openingsfase nog goed meekomen. Na het eerste kwart (18-15) nam Donar geleidelijk aan wat meer afstand, en bij rust was het verschil 9 punten: 39-30, dankzij een buzzerbeater-driepunter van Austin Luke.

Al vrij snel na de hervatting was Donar uitgelopen naar 47-32, en aan het eind van het derde kwart was het al 68-49. Het laatste kwart kon eigenlijk schriftelijk worden afgedaan, maar er waren nog een aantal mooie aanvallen te zien.

Grote uitblinker bij Donar was Dane Erikstrup, die 6 van zijn 11 driepuntsschoten raakte en in totaal 33 punten en 9 rebounds had. Malik Miller had een ‘double-double’ met 14 punten en 12 rebounds. Bij Rotterdam City Basketball was James Graham topscorer met 18 punten.

Donar staat op de zesde plaats in de BNXT League en heeft 8 punten uit 6 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd voor Donar is volgende week dinsdag 4 november. Dan speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau een uitwedstrijd in de ENBL tegen het Roemeense CSO Voluntari.