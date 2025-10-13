Sculpturen in de maak voor eerste Sunnemeerten Parade: organisatie verwacht zeshonderd deelnemers

Foto: Wendy Bruins

In buurthuizen, scholen en werkplaatsen wordt gewerkt aan de eerste editie van de Sunnemeerten Parade. Op 8 november trekken honderden inwoners met zelfgemaakte lichtsculpturen door de binnenstad.

In de werkplaatsen verspreid over wijken, scholen en andere organisaties maken deelnemers aan de parade lichtsculpturen van wilgentenen en rijstpapier. In totaal lopen naar verwachting zo’n zeshonderd mensen mee.

Leerlingen van basisscholen en middelbare scholen maken lampionnen en lichtobjecten. Studenten van kunstacademie Minerva werken aan grote lichtkostuums die tijdens de optocht worden gedragen. Daarnaast nemen bewoners van woonzorgcentrum Ebbingepoort samen met studenten van de Navigators deel aan de parade met kleine lichtsculpturen. Ook theatergroep OokFijn, bestaande uit spelers met een verstandelijke beperking, doet mee met een grote sculptuur in de vorm van een rups die verandert in een vlinder.

Bij de parade hoort ook muziek. Initiatiefnemer Hannelore Duynstee schreef een Sunnemeertenlied voor de afsluiting op de Grote Markt. Het wordt binnenkort

gepubliceerd zodat mensen thuis kunnen oefenen. “Wijkkoor Eusterpaark en Nagham Koor (een koor voor vluchtelingen) zijn al druk aan het repeteren”, vertelt Duynstee. “Zo zie je: de parade moet nog komen maar de verbinding is er nu al.”