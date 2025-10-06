Scoutinggroep uit Haren krijgt 15.000 euro voor verduurzaming clubgebouw

Foto via ANWB

Scouting De Trekvogels uit Haren heeft 15.000 euro gewonnen bij het ANWB Fonds. Het geld wordt gebruikt om het clubgebouw te isoleren en energiezuiniger te maken.

Volgens coördinator Joost Welp van De Trekvogels is de bijdrage hard nodig. “Ons gebouw heeft dringend onderhoud nodig. Door te isoleren en het energieneutraal te maken, kunnen we het hele jaar door activiteiten organiseren en nieuwe leden verwelkomen in een toekomstbestendig clubhuis,” zegt hij.

Het ANWB-Fonds riep in maart maatschappelijke organisaties op om plannen in te dienen die bijdragen aan betaalbare mobiliteit en duurzame energie. Uit alle inzendingen werd per provincie een top drie gekozen. Daarna kon het publiek stemmen op zijn favoriet. De Trekvogels waren de winnaars voor de provincie Groningen. De prijs werd vorige week uitgereikt.