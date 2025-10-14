Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk op Boterdiep

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op het Boterdiep is dinsdagavond een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.50 uur. “Door nog onbekende oorzaak kwamen een automobilist en de bestuurder van de scooter met elkaar in botsing”, vertelt Ten Cate. “Door de aanrijding kwam de scooterrijder ten val en raakte gewond.” Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was de weg tussen met de kruising met de Kolendrift en Pijpstraat deels dicht. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.