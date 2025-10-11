Schoonmaakploeg haalt container vol afval uit Noorderplantsoen: “Zoveel rommel hebben we nog nooit opgehaald”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Een recordaantal deelnemers heeft zaterdag een recordhoeveelheid afval in het Noorderplantsoen opgeruimd. Volgens Tonny Evers van de organisatie kwam men grijpers en handschoenen tekort.

Ha Tonny, hoe is de schoonmaakactie vandaag verlopen?

“We organiseren deze actie twee keer per jaar: in het voorjaar en in de herfst. Dat doen we al zestien jaar op rij omdat we de natuur en het Noorderplantsoen in het bijzonder waarderen. De actie begon vanochtend om 11.00 uur. Zelf was ik er om 10.30 uur. Nog nooit eerder zagen we zoveel deelnemers verschijnen. We hadden er rond de vijftig. Met als gevolg dat we overal te weinig van hadden. We hadden te weinig grijpers, te weinig handschoenen en ook te weinig ringen waar je de afvalzak in kunt steken. Dus dat was een grote verrassing.”

Hoe verklaar je de grote opkomst?

“Ik denk dat er verschillende verklaringen zijn. We hebben posters opgehangen waarbij we deze actie hebben aangekondigd. En ook hebben verschillende media een aankondiging geschreven. We hebben de mensen vandaag ook gevraagd hoe ze van de actie gehoord hebben: dan wordt er bijvoorbeeld verwezen naar het artikel in de Gezinsbode maar ook het stuk dat jullie als OOG publiceerden. Wij zijn heel blij met al deze belangstelling. Want daardoor hebben we vandaag heel wat meters kunnen maken.”

Is er veel rommel opgehaald?

“Erg veel. We kunnen gebruikmaken van de container die bij Zondag staat. Deze container is twee bij één meter en anderhalve meter diep. Die container is helemaal vol gekomen. Met name bij de muziekkoepel was het rommelig. Ruim twee weken geleden is dit gebied schoongeveegd door de politie omdat daklozen er overlast veroorzaakten. Met name in de bosjes rond de koepel lag veel rotzooi. Zo vonden wij er bijvoorbeeld een nog redelijk volle propaantank. Maar we kwamen ook een ov-studentenkaart tegen. Deze hebben we maar aan de gemeente gegeven. En voor de rest de spullen die je verwacht: veel glas, maar ook blik en plastic. We kwamen een yogamatje tegen en ook een matras. Dat matras hebben we maar laten liggen omdat we vermoeden dat het gebruikt wordt door daklozen.”

De mensen die jullie hielpen, wie waren dat?

“Wat ons opviel was dat alle leeftijdscategorieën aanwezig waren. Oudere mensen, maar ook jongeren. Daar bedoel ik geen pubers mee, maar met name twintigers en dertigers. Het was een hele gezellige groep. De wijken Oosterparkwijk en Kostverloren hebben schoonmaakteams. Die teams waren vandaag bij ons aanwezig, om ons te helpen. En ook de fractie van de ChristenUnie was aanwezig. Zij hebben overigens flink hun handen uit de mouwen gestoken. En wat ook heel mooi is, is het fanatieke. We hadden er echt een aantal deelnemers bij die zich niet schuwden. Die echt de bosjes indoken en met bezweet gezicht de rommel opruimden. Fantastisch.”

Komend voorjaar vindt de volgende actie plaats. Gaan jullie daar ook op anticiperen?

“Absoluut. We zullen bij de volgende editie meer materialen klaar hebben liggen. En via deze weg willen we iedereen nog eens bedanken voor hun hulp en medewerking. Samen zorgen we ervoor dat onze gemeente mooier wordt. Optisch ziet het Noorderplantsoen er altijd keurig netjes uit. Daar wordt door de gemeente ook hard aan gewerkt. Maar men heeft niet de tijd om in de bosschages te kijken. Dat doen onder andere wij met deze actie. Waarbij je inmiddels ook echt kunt spreken van een traditie. De volgende editie vindt overigens in april plaats. De precieze datum gaan we nog bekendmaken.”