Scholen in Helpman waarschuwen voor potloodventer

Foto: Henk-Jan van der Klis via Flickr (CC 2.0 SA)

Ouders van basisscholen en kinderopvang in de Groningse wijk Helpman zijn door de instellingen gewaarschuwd voor een potloodventer in de omgeving.

Volgens stadsblog Sikkom zou de man zich hebben ontkleed bij vrouwen en kinderen in de buurt van Park Groenestein. Daarom adviseerden De Haydnschool, de International Primary School en kinderdagverblijven in de wijk aan ouders om kinderen niet alleen buiten te laten spelen of naar sportclubs te laten fietsen.

De politie bevestigt dat er dinsdag een melding is gedaan, maar de man werd niet op heterdaad betrapt. Wie iets verdachts ziet, wordt gevraagd direct 112 te bellen.