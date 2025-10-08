Schikking over vergoeding immateriële schade door gaswinning

Foto: Provincie Groningen

Voor ruim vijfduizend Groningers die in 2018 een rechtszaak begonnen tegen de NAM, is een regeling getroffen. Het gaat om een vergoeding van immateriële schade en gederfd woongenot door gaswinning.

Het gaat om een schikking in de jarenlange juridische procedures tussen de NAM en de getroffen Groningers, die werden bijgestaan door het advocatenkantoor DeHaan Advocaten en Notarissen.

Advocaat Pieter Huitema: “We zijn zeer verheugd dat er eindelijk duidelijkheid is voor onze cliënten en dat we een jarenlange procedure positief af kunnen ronde. Er is nu een goede regeling om tot uitkering te komen van geleden immateriële schade en gederfd woongenot als gevolg van aardgaswinning in Groningen.”

Huitema vervolgt: “De regering geldt voor alle eisers uit de procedure waarin een schikking is getroffen. Ook de partners en kinderen van deze eisers kunnen van de regeling gebruikmaken.” De schikking kwam tot stand omdat verder procederen een tijdrovende en dure kwestie zou worden.

Deze maand wordt begonnen met de afhandeling van de schade. Die bestaat uit het verzamelen en completeren van alle dossiers, het nemen van een beslissing of aanspraak kan worden gemaakt op een vergoeding, en het vaststellen van de hoogte van die vergoeding. Het streven is dat volgend jaar de claims van alle eisers in behandeling zijn genomen.