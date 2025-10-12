Schade bij botsing tussen lijnbus en personenauto op Peizerweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Peizerweg zijn zondagmiddag een personenauto en een lijnbus van vervoersbedrijf Qbuzz beschadigd geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate.

Het ongeluk gebeurde rond 15.20 uur. “Vermoedelijk als gevolg van een voorrangsfout kwamen de beide bestuurders ter hoogte van het woonwagenkamp met elkaar in botsing,” vertelt Ten Cate. “Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ze hebben de inzittenden gecontroleerd, maar er raakte niemand gewond. Wel liepen beide voertuigen schade op.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege het ongeluk was de busbaan enige tijd afgesloten voor het verkeer.