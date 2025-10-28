Schade aan kruidenrijk groen langs zuidelijke ringweg veel groter dan gedacht: “Hier is een ecosysteem omgebracht”

Foto: Rieks Oijnhausen

De schade aan een stuk kruidenrijk groen langs de zuidelijke ringweg lijkt groter dan gedacht. Ecoloog Rick Middelbos spreekt van ecocide. De fracties van Partij voor het Noorden en D66 kondigen aan onderzoek te starten naar wat er precies is gebeurd.

Afgelopen weekend berichtte OOG al dat een gedeelde ter hoogte van de Maximaweg, net voorbij de kruising met de Hereweg, gemaaid is waardoor kruidenrijk groen vernietigd is. Maar de schade lijkt veel groter te zijn. “Dit hele beheer wordt langs de hele ringweg toegepast”, vertelt Middelbos dinsdag. “Er wordt gemaaid waarbij het maaisel blijft liggen. Gelukkig hebben ze even verderop niet alle onlangs geplante struikjes gemaaid, maar wel alles wat er tussen zou komen te groeien is weg. Dit is ecocidaal beheer.” Middelbos benadrukt dat dit beheer niet strookt met de wijze waarop de gemeente zegt te willen beheren en ook niet met de afspraken over biodiversiteit.

De schade ter hoogte van de Hereweg lijkt groter dan gedacht. “Alles is kapot gemaakt. Zelfs geplante struiken zijn hier kapot gemaakt. Wat is dit voor verschrikkelijk beheer”, verzucht Middelbos. “En kijk hier. Hier is zelfs de klimop gemaaid. En daar is de kamperfoelie, die belangrijk is voor nachtvlinders, doorgemaaid. Dit is een absurde destructie. Struiken, bloemen en planten zijn kapotgemaaid. Dit is ecocide, hier is een ecosysteem omgebracht. Eindelijk was er een plek in de gemeente waar het goed ging, waar mooie planten waren geplant die zouden gaan zorgen voor biodiversiteit. Het is kruidenrijk ingezaaid. En nu is alles kapot gemaakt. Waar doen we het eigenlijk nog voor?”

Ecoloog Rick Middelbos laat de schade zien.

Maaisel blijft liggen: “Dit leidt tot monocultuur”

Volgens Middelbos is het hele gedeelte, vanaf de Hereweg tot aan het Zuiderplantsoen, op deze manier gemaaid. “En wat erg is, al het maaisel ligt er nog. Kijk, het is een dik pakket met plantenmateriaal. Dit zit vol voeding en dat gaat de grond intrekken. Het is heel voedselrijk en dat zal er voor zorgen dat de grond hier de komende jaren gedomineerd zal worden door brandnetels en de gestreepte witbol. Daarmee is je diversiteit qua beplanting volledig weg. Dit gaat zorgen voor een monocultuur, voor vergrassing.”

De ecoloog besluit: “Ik ben niet tegen maaien. Ik denk ook dat de stukken deels moeten maaien. Maar je zult altijd stukken moeten laten staan om insecten en vlinders overwinteringsmogelijkheden te bieden qua voedsel en schuilplekken.”

Politiek: wie is verantwoordelijk?

Evelien Bernabela is raadslid voor Partij voor het Noorden. Zij hoort het verhaal met lede ogen aan. “Het is niet de eerste keer dat het op deze manier mis gaat in de gemeente. Wel vind ik het belangrijk om een slag om de arm te houden, want ik weet niet of de gemeente hier voor verantwoordelijk is. Het gaat om een stuk groen dat tegen de zuidelijke ringweg aan ligt. Naast de gemeente zouden ook de provincie of Rijkswaterstaat hier het beheer over kunnen hebben.”

“Maar het neemt niet weg dat dit heel erg is. En wat ik zeg, zulke dingen gebeuren vaker. Bij mij in de buurt zijn bijvoorbeeld al eens de rozenbottelstruiken gemaaid. Dan wordt er iets gedaan aan biodiversiteit, er komen dieren op af, en dan eindigt het op deze manier.”

Andrea Poelstra van D66 sluit zich daarbij aan. “Wat ik merk, is dat de gemeente goed beleid wil, maar dat men er in de uitvoering niet goed op zit. Het beleid is goed, men wil het graag ook goed doen, maar het loopt dan toch spaak. Naar aanleiding van jullie berichtgeving heb ik al technische vragen uitgezet. Ik wil graag weten wat hier aan de hand is.”

Dat wil ook Bernabela: “Ik wil weten wat hier gebeurd is en waarom dit gebeurd is.”